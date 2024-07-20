Максимова (Кряжева) Мария Сергеевна 05.10.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимова (Кряжева) Мария Сергеевна

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Место рождения

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.10.1932

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1932

Отец: Кряжев Сергей Семенович

Мать: Мараева (Зайцева) Марина (Мария) Федоровна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
?.05.1952

Муж: Максимов Алексей Васильевич

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
19.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Алексей Васильевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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