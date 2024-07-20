Максимова (Кряжева) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения05.10.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1932
Бракосочетание
?.05.1952
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
19.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимов Алексей Васильевич
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область