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Кряжев Сергей Семенович

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Место рождения

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

04.07.1906

Дата смерти

15.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1906

Отец: Кряжев Семен Герасимович

Мать: Кряжева Евдокия Петровна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мараева Марина (Мария) Федоровна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1935

Сын: Кряжев Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Мараева Марина (Мария) Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мараева Марина (Мария) Федоровна

Смерть
15.03.1943
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