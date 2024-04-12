Кряжев Сергей Семенович
Место рождения
Дата рождения04.07.1906
Дата смерти15.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1906
Отец: Кряжев Семен Герасимович
Мать: Кряжева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
05.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мараева Марина (Мария) Федоровна
Рождение ребёнка
01.08.1935
Мать ребёнка: Мараева Марина (Мария) Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1943