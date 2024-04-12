Кряжев Семен Герасимович
Место рождения
Дата рождения30.01.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1863
Отец: Кряжев Герасим Акимович
Мать: Кряжева Дарья Гавриловна
Бракосочетание
25.10.1881
Жена: Кряжева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Кряжева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
02.08.1893
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Кряжева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
11.09.1896
Дочь: Людмила Семёновна
Мать ребёнка: Кряжева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
04.07.1906
Мать ребёнка: Кряжева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Кряжева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кряжева Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно