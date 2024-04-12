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Кряжев Семен Герасимович

Место рождения

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

30.01.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1863

Отец: Кряжев Герасим Акимович

Мать: Кряжева Дарья Гавриловна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
25.10.1881

Жена: Кряжева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Кряжев Федор Семенович

Мать ребёнка: Кряжева Евдокия Петровна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.08.1893

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Кряжева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
11.09.1896

Дочь: Людмила Семёновна

Мать ребёнка: Кряжева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
04.07.1906

Сын: Кряжев Сергей Семенович

Мать ребёнка: Кряжева Евдокия Петровна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Кряжева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кряжев Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Кряжева Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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