Кряжева (Кудряшева?) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 26.02.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.02.1865
Бракосочетание
25.10.1881
Рождение ребёнка
Около 1889
Отец ребёнка: Кряжев Семен Герасимович
Рождение ребёнка
02.08.1893
Дочь: Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Кряжев Семен Герасимович
Рождение ребёнка
11.09.1896
Дочь: Людмила Семёновна
Отец ребёнка: Кряжев Семен Герасимович
Рождение ребёнка
04.07.1906
Отец ребёнка: Кряжев Семен Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Кряжев Семен Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кряжев Семен Герасимович
Смерть
Неизвестно