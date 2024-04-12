Кряжева (Кудряшева?) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряжева (Кудряшева?) Евдокия Петровна

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 26.02.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 26.02.1865

Отец: Кудряшев? Петр Михайлович?

Мать: Кудряшева? Евдокия? Маркова?

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
25.10.1881

Муж: Кряжев Семен Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Кряжев Федор Семенович

Отец ребёнка: Кряжев Семен Герасимович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.08.1893

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Кряжев Семен Герасимович

Рождение ребёнка
11.09.1896

Дочь: Людмила Семёновна

Отец ребёнка: Кряжев Семен Герасимович

Рождение ребёнка
04.07.1906

Сын: Кряжев Сергей Семенович

Отец ребёнка: Кряжев Семен Герасимович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Кряжев Семен Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кряжев Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Кряжев Семен Герасимович

Смерть
Неизвестно
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