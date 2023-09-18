Кудряшев? Петр Михайлович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудряшев? Петр Михайлович?

Кудряшев? Петр Михайлович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудряшев Михайла? Афанасьевич

Мать: Кудряшева Марфа? Гавриловна?

Бракосочетание
Между ?.02.1859 и ?.05.1862

Жена: Кудряшева? Евдокия? Маркова?

Рождение ребёнка
10.05.1862

Сын: Кудряшов Исидор Петрович

Мать ребёнка: Кудряшева? Евдокия? Маркова?

Рождение ребёнка
Около 26.02.1865

Дочь: Кряжева Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Кудряшева? Евдокия? Маркова?

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.08.1870

Сын: Кудряшев Андрей Петрович

Мать ребёнка: Кудряшева? Евдокия? Маркова?

Рождение ребёнка
05.01.1876

Сын: Кудряшов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Кудряшева? Евдокия? Маркова?

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.06.1877

Сын: Федор Петрович

Мать ребёнка: Кудряшева? Евдокия? Маркова?

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close