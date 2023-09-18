Кудряшев? Петр Михайлович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Между ?.02.1859 и ?.05.1862
Рождение ребёнка
10.05.1862
Мать ребёнка: Кудряшева? Евдокия? Маркова?
Рождение ребёнка
Около 26.02.1865
Дочь: Кряжева Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Кудряшева? Евдокия? Маркова?
Рождение ребёнка
15.08.1870
Мать ребёнка: Кудряшева? Евдокия? Маркова?
Рождение ребёнка
05.01.1876
Сын: Кудряшов Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Кудряшева? Евдокия? Маркова?
Рождение ребёнка
04.06.1877
Сын: Федор Петрович
Мать ребёнка: Кудряшева? Евдокия? Маркова?
Смерть
Неизвестно