Кудряшев Михайла? Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Кудряшов Афонасий Иванович
Мать: Кудряшова Стефанида
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Кудряшева Марфа? Гавриловна?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кудряшев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Кудряшева Марфа? Гавриловна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшев? Петр Михайлович?
Мать ребёнка: Кудряшева Марфа? Гавриловна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Кудряшева Марфа? Гавриловна?
Смерть
Неизвестно