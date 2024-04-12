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Кудряшев Михайла? Афанасьевич

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Кудряшов Афонасий Иванович

Мать: Кудряшова Стефанида

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кудряшев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кудряшева Марфа? Гавриловна?

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кудряшев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кудряшева Марфа? Гавриловна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшев? Петр Михайлович?

Мать ребёнка: Кудряшева Марфа? Гавриловна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Кудряшева Марфа? Гавриловна?

Смерть
Неизвестно
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