Кудряшов Афонасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Кудряшов Иван
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Кудряшова Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Кудряшев Михайла? Афанасьевич
Мать ребёнка: Кудряшова Стефанида
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: Кудряшова Стефанида
Рождение ребёнка
1814
Сын: Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Кудряшова Стефанида
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Кудряшова Стефанида
Смерть
Неизвестно