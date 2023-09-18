Кудряшов Афонасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшов Афонасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Кудряшов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Кудряшова Стефанида

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Кудряшев Михайла? Афанасьевич

Мать ребёнка: Кудряшова Стефанида

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Кудряшова Стефанида

Рождение ребёнка
1814

Сын: Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Кудряшова Стефанида

Рождение ребёнка
1815

Сын: Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Кудряшова Стефанида

Смерть
Неизвестно
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