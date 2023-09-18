Кудряшова Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Кудряшов Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Кудряшев Михайла? Афанасьевич

Отец ребёнка: Кудряшов Афонасий Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Кудряшов Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Кудряшов Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Кудряшов Афонасий Иванович

Смерть
Неизвестно
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