Кудряшова Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Кудряшов Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Кудряшев Михайла? Афанасьевич
Отец ребёнка: Кудряшов Афонасий Иванович
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Кудряшов Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Кудряшов Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Кудряшов Афонасий Иванович
Смерть
Неизвестно