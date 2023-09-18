Григорий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Кудряшов Афонасий Иванович

Мать: Кудряшова Стефанида

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