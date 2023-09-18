Кудряшева Марфа? Гавриловна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшева Марфа? Гавриловна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кудряшев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кудряшев Михайла? Афанасьевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кудряшев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Кудряшев Михайла? Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшев? Петр Михайлович?

Отец ребёнка: Кудряшев Михайла? Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Кудряшев Михайла? Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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