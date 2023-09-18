Кудряшева Марфа? Гавриловна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Гаврила
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Кудряшев Михайла? Афанасьевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кудряшев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Кудряшев Михайла? Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшев? Петр Михайлович?
Отец ребёнка: Кудряшев Михайла? Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Кудряшев Михайла? Афанасьевич
Смерть
Неизвестно