Кудряшева? (Чижкова?) Евдокия? Маркова?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1857
Рождение ребёнка
15.01.1859
Сын: Незаконорожденный Авонасий?
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Между ?.02.1859 и ?.05.1862
Рождение ребёнка
10.05.1862
Отец ребёнка: Кудряшев? Петр Михайлович?
Рождение ребёнка
Около 26.02.1865
Дочь: Кряжева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Кудряшев? Петр Михайлович?
Рождение ребёнка
15.08.1870
Отец ребёнка: Кудряшев? Петр Михайлович?
Рождение ребёнка
05.01.1876
Сын: Кудряшов Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Кудряшев? Петр Михайлович?
Рождение ребёнка
04.06.1877
Сын: Федор Петрович
Отец ребёнка: Кудряшев? Петр Михайлович?
Смерть
Неизвестно