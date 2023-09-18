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незаконорожденный Авонасий?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1859

Отец: ?

Мать: Кудряшева? Евдокия? Маркова?

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