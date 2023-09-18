Кряжев Герасим Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряжев Герасим Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Аким Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1848

Жена: Кряжева Дарья Гавриловна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.01.1863

Сын: Кряжев Семен Герасимович

Мать ребёнка: Кряжева Дарья Гавриловна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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