Кряжев Герасим Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Аким Иванович
Бракосочетание
18.01.1848
Жена: Кряжева Дарья Гавриловна
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.01.1863
Мать ребёнка: Кряжева Дарья Гавриловна
Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно