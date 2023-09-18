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Кряжева Дарья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Гаврила Антонович

Мать: Татьяна

Бракосочетание
18.01.1848

Муж: Кряжев Герасим Акимович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.01.1863

Сын: Кряжев Семен Герасимович

Отец ребёнка: Кряжев Герасим Акимович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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