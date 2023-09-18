Кряжева Дарья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Гаврила Антонович
Мать: Татьяна
Бракосочетание
18.01.1848
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.01.1863
Отец ребёнка: Кряжев Герасим Акимович
Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно