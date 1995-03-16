Мараева (Зайцева) Марина (Мария) Федоровна
Место рождения
Дата рождения22.02.1906
Дата смерти16.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1906
Рождение ребёнка
05.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
01.08.1935
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1995