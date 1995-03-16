Мараева (Зайцева) Марина (Мария) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мараева (Зайцева) Марина (Мария) Федоровна

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Место рождения

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.02.1906

Дата смерти

16.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1906

Отец: Зайцев Фёдор Степанович

Мать: Зайцева Степанида Ивановна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Семенович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1935

Сын: Кряжев Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мараев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряжев Сергей Семенович

Смерть
16.03.1995
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