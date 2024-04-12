Зайцева (Семычева/Семчева) Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.04.1880
Дата смерти14.12.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1880
Отец: Семычев Иван Иванович
Бракосочетание
28.09.1897
Рождение ребёнка
14.12.1900
Дочь: Ерошкина Варвара
Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
22.02.1906
Дочь: Мараева Марина (Мария) Федоровна
Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
31.07.1908
Дочь: Бучина Юлия
Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович
Jулита
Рождение ребёнка
22.12.1912
Дочь: Белова Анна
Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Максим
Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович
Смерть
14.12.1940