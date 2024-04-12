Зайцева (Семычева/Семчева) Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Семычева/Семчева) Степанида Ивановна

Место рождения

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.04.1880

Дата смерти

14.12.1940

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1880

Отец: Семычев Иван Иванович

Мать: Семычева Анисья Сидоровна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
28.09.1897

Муж: Зайцев Фёдор Степанович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.12.1900

Дочь: Ерошкина Варвара

Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
22.02.1906

Дочь: Мараева Марина (Мария) Федоровна

Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.07.1908

Дочь: Бучина Юлия

Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Jулита
Рождение ребёнка
22.12.1912

Дочь: Белова Анна

Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Зайцев Иван Федорович

Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Максим

Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Зайцев Фёдор Степанович

Смерть
14.12.1940
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