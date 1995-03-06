Бучина (Зайцева) Юлия
Место рождения
Дата рождения31.07.1908
Дата смерти06.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1908
Jулита
Рождение ребёнка
25.09.1934
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Бучин Прокофий
Рождение ребёнка
15.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бучин Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бучин Прокофий
Смерть
06.03.1995