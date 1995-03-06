Бучина (Зайцева) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучина (Зайцева) Юлия

Место рождения

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

31.07.1908

Дата смерти

06.03.1995

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1908

Отец: Зайцев Фёдор Степанович

Мать: Зайцева Степанида Ивановна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Jулита
Рождение ребёнка
25.09.1934

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Бучин Прокофий

Рождение ребёнка
15.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бучин Прокофий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучин Прокофий

Смерть
06.03.1995
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