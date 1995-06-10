Белова (Зайцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Зайцева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1912

Дата смерти

10.06.1995

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

1938 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1912

Отец: Зайцев Фёдор Степанович

Мать: Зайцева Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1938

Дочь: Михеева Антонина

Отец ребёнка: Белов Федот

Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Белов Василий

Отец ребёнка: Белов Федот

Рождение ребёнка
11.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Федот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Федот

Смерть
10.06.1995
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