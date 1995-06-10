Белова (Зайцева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1912
Дата смерти10.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1912
Рождение ребёнка
12.11.1938
Дочь: Михеева Антонина
Отец ребёнка: Белов Федот
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Белов Василий
Отец ребёнка: Белов Федот
Рождение ребёнка
11.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Федот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Федот
Смерть
10.06.1995