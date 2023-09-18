Семычев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Иван
Бракосочетание
12.01.1875
Рождение ребёнка
02.02.1876
Мать ребёнка: Семычева Анисья Сидоровна
Рождение ребёнка
11.01.1878
Сын: Семычев (семчев) Григорий Иванович
Мать ребёнка: Семычева Анисья Сидоровна
Рождение ребёнка
22.04.1880
Дочь: Зайцева Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Семычева Анисья Сидоровна
Смерть
Неизвестно