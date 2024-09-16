Жохова (Семычева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖохова (Семычева) Мария Ивановна

Жохова (Семычева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1884 ст.

Отец: Семычев Иван Иванович

Мать: Семычева Анисья Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жохов Алексей Матвеев

Рождение ребёнка
03.11.1905

Дочь: (Жохова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Жохов Алексей Матвеев

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.04.1907

Сын: Жохов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Жохов Алексей Матвеев

Рождение ребёнка
16.12.1915

Сын: Жохов Данила Алексеевич

Отец ребёнка: Жохов Алексей Матвеев

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.