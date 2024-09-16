Жохова (Семычева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1884 ст.
Отец: Семычев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1905
Дочь: (Жохова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Жохов Алексей Матвеев
Рождение ребёнка
06.04.1907
Отец ребёнка: Жохов Алексей Матвеев
Рождение ребёнка
16.12.1915
Отец ребёнка: Жохов Алексей Матвеев
Смерть
Неизвестно