Семычева Анисья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Сидор
Бракосочетание
12.01.1875
Рождение ребёнка
02.02.1876
Отец ребёнка: Семычев Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1878
Сын: Семычев (семчев) Григорий Иванович
Отец ребёнка: Семычев Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1880
Дочь: Зайцева Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Семычев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Съела проклятое мясо и задохнулась