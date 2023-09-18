Семычева Анисья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семычева Анисья Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Сидор

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1875

Муж: Семычев Иван Иванович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.02.1876

Сын: Семычев Василий Иванович

Отец ребёнка: Семычев Иван Иванович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.01.1878

Сын: Семычев (семчев) Григорий Иванович

Отец ребёнка: Семычев Иван Иванович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.04.1880

Дочь: Зайцева Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Семычев Иван Иванович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Съела проклятое мясо и задохнулась
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