Семычев (Семчев) Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения11.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1878
Отец: Семычев Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1896
Мать ребёнка: Семычева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
26.11.1907
Сын: Семычев (семчев) Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Семычева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
01.09.1915
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Семычева Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно