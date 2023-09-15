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Семычев (Семчев) Григорий Иванович

Место рождения

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1878

Отец: Семычев Иван Иванович

Мать: Семычева Анисья Сидоровна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.07.1896

Сын: Семычев Фома Григорьевич

Мать ребёнка: Семычева Мария Васильевна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.11.1907

Сын: Семычев (семчев) Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Семычева Мария Васильевна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.09.1915

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Семычева Мария Васильевна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семычева Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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