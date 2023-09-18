Семычева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1896
Отец ребёнка: Семычев (семчев) Григорий Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1907
Сын: Семычев (семчев) Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Семычев (семчев) Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1915
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Семычев (семчев) Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно