Семычева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемычева Мария Васильевна

Семычева Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1896

Сын: Семычев Фома Григорьевич

Отец ребёнка: Семычев (семчев) Григорий Иванович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.11.1907

Сын: Семычев (семчев) Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Семычев (семчев) Григорий Иванович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.09.1915

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Семычев (семчев) Григорий Иванович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семычев (семчев) Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close