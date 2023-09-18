Ерошкина (Зайцева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошкина (Зайцева) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1900

Дата смерти

13.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1900

Отец: Зайцев Фёдор Степанович

Мать: Зайцева Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерошкин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерошкин Александр

Отец ребёнка: Ерошкин Максим

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерошкин Федор

Отец ребёнка: Ерошкин Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерошкин Максим

Смерть
13.02.1953
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