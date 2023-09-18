Ерошкина (Зайцева) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1900
Дата смерти13.02.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1900
Рождение ребёнка
07.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерошкин Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерошкин Александр
Отец ребёнка: Ерошкин Максим
Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерошкин Федор
Отец ребёнка: Ерошкин Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерошкин Максим
Смерть
13.02.1953