Савилова (Ерошкина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савилова (Ерошкина) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1925

Дата смерти

16.07.2012

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925

Отец: Ерошкин Максим Григорьевич

Мать: Ерошкина Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савилов Иван

Рождение ребёнка
30.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савилов Иван

Смерть
16.07.2012

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