Савилова (Ерошкина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1925
Дата смерти16.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925
Отец: Ерошкин Максим Григорьевич
Мать: Ерошкина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савилов Иван
Рождение ребёнка
30.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савилов Иван
Смерть
16.07.2012