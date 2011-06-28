Савилов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савилов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1926

Дата смерти

28.06.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1926

Отец: Савилов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.06.2011
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