Савилов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1926
Дата смерти28.06.2011
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1926
Отец: Савилов Николай
Рождение ребёнка
30.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.06.2011