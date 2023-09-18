Ерошкин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошкин Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

24.03.1950

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Ерошкин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерошкина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерошкин Александр

Мать ребёнка: Ерошкина Варвара

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерошкин Федор

Мать ребёнка: Ерошкина Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерошкина Варвара

Смерть
24.03.1950
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