Ерошкин Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти24.03.1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Ерошкин Григорий
Рождение ребёнка
07.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерошкина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерошкин Александр
Мать ребёнка: Ерошкина Варвара
Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерошкин Федор
Мать ребёнка: Ерошкина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерошкина Варвара
Смерть
24.03.1950