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Максимов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 18.02.1912

Дата смерти

17.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.02.1912

Отец: Максимов (ионов?) Василий Тимофеевич

Мать: Максимова Дарья Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Прохоркина Ирина

Мать ребёнка: Максимова Татьяна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Максимов Владимир

Мать ребёнка: Максимова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Татьяна

Смерть
17.08.1991
Похороны
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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