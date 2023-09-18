Максимов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 18.02.1912
Дата смерти17.08.1991
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.02.1912
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Прохоркина Ирина
Мать ребёнка: Максимова Татьяна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Максимов Владимир
Мать ребёнка: Максимова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Татьяна
Смерть
17.08.1991
Похороны
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область