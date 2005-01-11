Прохоркина (Максимова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти11.01.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Максимов Николай Васильевич
Мать: Максимова Татьяна
Рождение ребёнка
19.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохоркин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохоркин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохоркин Алексей
Смерть
11.01.2005