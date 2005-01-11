Прохоркина (Максимова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоркина (Максимова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

11.01.2005

Пол

Женский

Отец

Около 1912 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Максимов Николай Васильевич

Мать: Максимова Татьяна

Рождение ребёнка
19.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоркин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоркин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоркин Алексей

Смерть
11.01.2005
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