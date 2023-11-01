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Годунов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновьев (Годунова) Екатерина

Мать ребёнка: (Годунова) Мартена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курилина (Годунова) Елена

Мать ребёнка: (Годунова) Мартена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Годунов Николай

Мать ребёнка: (Годунова) Мартена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова (Годунова) Арина

Мать ребёнка: (Годунова) Мартена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: (Годунова) Мартена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Годунов Григорий

Мать ребёнка: (Годунова) Мартена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Годунова) Мартена

Рождение ребёнка
11.04.1910

Дочь: Петрова (Годунова) Александра

Мать ребёнка: (Годунова) Мартена

Рождение ребёнка
17.08.1918

Дочь: Иванова Вера Яковлевна

Мать ребёнка: (Годунова) Мартена

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния

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