Годунов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьев (Годунова) Екатерина
Мать ребёнка: (Годунова) Мартена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курилина (Годунова) Елена
Мать ребёнка: (Годунова) Мартена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Годунов Николай
Мать ребёнка: (Годунова) Мартена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова (Годунова) Арина
Мать ребёнка: (Годунова) Мартена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: (Годунова) Мартена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Годунов Григорий
Мать ребёнка: (Годунова) Мартена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Годунова) Мартена
Рождение ребёнка
11.04.1910
Дочь: Петрова (Годунова) Александра
Мать ребёнка: (Годунова) Мартена
Рождение ребёнка
17.08.1918
Дочь: Иванова Вера Яковлевна
Мать ребёнка: (Годунова) Мартена
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния