(Годунова) Мартена
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьев (Годунова) Екатерина
Отец ребёнка: Годунов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курилина (Годунова) Елена
Отец ребёнка: Годунов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Годунов Николай
Отец ребёнка: Годунов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова (Годунова) Арина
Отец ребёнка: Годунов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Годунов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Годунов Григорий
Отец ребёнка: Годунов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Годунов Яков
Рождение ребёнка
11.04.1910
Дочь: Петрова (Годунова) Александра
Отец ребёнка: Годунов Яков
Рождение ребёнка
17.08.1918
Дочь: Иванова Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Годунов Яков
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния