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(Годунова) Мартена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновьев (Годунова) Екатерина

Отец ребёнка: Годунов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курилина (Годунова) Елена

Отец ребёнка: Годунов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Годунов Николай

Отец ребёнка: Годунов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова (Годунова) Арина

Отец ребёнка: Годунов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Годунов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Годунов Григорий

Отец ребёнка: Годунов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Годунов Яков

Рождение ребёнка
11.04.1910

Дочь: Петрова (Годунова) Александра

Отец ребёнка: Годунов Яков

Рождение ребёнка
17.08.1918

Дочь: Иванова Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Годунов Яков

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния

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