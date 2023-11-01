Иванова Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1918
Дата смерти20.06.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1918
Отец: Годунов Яков
Мать: (Годунова) Мартена
Рождение ребёнка
21.03.1938
Дочь: Кузнецова (Иванова) Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
15.04.1939
Дочь: Грузнова (Иванова) Майя
Отец ребёнка: Иванов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Михаил Васильевич
Смерть
20.06.1980