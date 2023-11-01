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Иванова Вера Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1918

Дата смерти

20.06.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1879 г.р.

Дети

1938 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1918

Отец: Годунов Яков

Мать: (Годунова) Мартена

Рождение ребёнка
21.03.1938

Дочь: Кузнецова (Иванова) Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
15.04.1939

Дочь: Грузнова (Иванова) Майя

Отец ребёнка: Иванов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
22.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Михаил Васильевич

Смерть
20.06.1980

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