Стрыжонок (Иванов) Надежда Михайловна 22.01.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрыжонок (Иванов) Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1954

Отец: Иванов Михаил Васильевич

Мать: Иванова Вера Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрыжонок Валерий Павлович

Рождение ребёнка
23.04.1975

Дочь: Аксютина (Летугина) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Стрыжонок Валерий Павлович

Рождение ребёнка
02.11.1987

Дочь: (Стрыжонок) Анна Валерьевна

Отец ребёнка: Стрыжонок Валерий Павлович

г.Клин

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