Стрыжонок (Иванов) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1954
Отец: Иванов Михаил Васильевич
Мать: Иванова Вера Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1975
Дочь: Аксютина (Летугина) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Стрыжонок Валерий Павлович
Рождение ребёнка
02.11.1987
Дочь: (Стрыжонок) Анна Валерьевна
Отец ребёнка: Стрыжонок Валерий Павлович
г.Клин