Стрыжонок Валерий Павлович 01.01.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрыжонок Валерий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрыжонок (Иванов) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
23.04.1975

Дочь: Аксютина (Летугина) Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Стрыжонок (Иванов) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
02.11.1987

Дочь: (Стрыжонок) Анна Валерьевна

Мать ребёнка: Стрыжонок (Иванов) Надежда Михайловна

г.Клин

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