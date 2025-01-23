Стрыжонок Валерий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1975
Дочь: Аксютина (Летугина) Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Стрыжонок (Иванов) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
02.11.1987
Дочь: (Стрыжонок) Анна Валерьевна
Мать ребёнка: Стрыжонок (Иванов) Надежда Михайловна
г.Клин