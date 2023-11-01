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Иванов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1910

Дата смерти

22.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1910

Отец: Иванов Василий

Мать: Иванова Агрипина (Груша)

Рождение ребёнка
21.03.1938

Дочь: Кузнецова (Иванова) Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
15.04.1939

Дочь: Грузнова (Иванова) Майя

Мать ребёнка: Иванова Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
22.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Вера Яковлевна

Смерть
22.07.1983

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