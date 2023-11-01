Иванов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1910
Дата смерти22.07.1983
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1910
Отец: Иванов Василий
Мать: Иванова Агрипина (Груша)
Рождение ребёнка
21.03.1938
Дочь: Кузнецова (Иванова) Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
15.04.1939
Дочь: Грузнова (Иванова) Майя
Мать ребёнка: Иванова Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
22.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Вера Яковлевна
Смерть
22.07.1983