Кузнецова (Иванова) Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Иванова) Светлана Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1938

Дата смерти

04.09.2012

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1938

Отец: Иванов Михаил Васильевич

Мать: Иванова Вера Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Вячеслав Федорович

Рождение ребёнка
30.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Вячеслав Федорович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
24.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Вячеслав Федорович

Смерть
04.09.2012
Похороны
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область

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