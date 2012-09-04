Кузнецова (Иванова) Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1938
Дата смерти04.09.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1938
Отец: Иванов Михаил Васильевич
Мать: Иванова Вера Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Вячеслав Федорович
Рождение ребёнка
24.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Вячеслав Федорович
Смерть
04.09.2012
Похороны
Неизвестно