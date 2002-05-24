Грузнова (Иванова) Майя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузнова (Иванова) Майя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1939

Дата смерти

24.05.2002

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1939

Отец: Иванов Михаил Васильевич

Мать: Иванова Вера Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грузнов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
30.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грузнов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
09.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грузнов Алексей Михайлович

Смерть
24.05.2002
Причина смерти: Диабет

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