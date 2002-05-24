Грузнова (Иванова) Майя
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1939
Дата смерти24.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1939
Отец: Иванов Михаил Васильевич
Мать: Иванова Вера Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грузнов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
09.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грузнов Алексей Михайлович
Смерть
24.05.2002
Причина смерти: Диабет