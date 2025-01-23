Филиппова (Грузнова) Люда 30.06.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппова (Грузнова) Люда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1963

Отец: Грузнов Алексей

Мать: Грузнова (Иванова) Майя

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.12.1986

Муж: Филиппов Александр

г.Саратов
Рождение ребёнка
05.01.1990

Сын: Филиппов Юрий

Отец ребёнка: Филиппов Александр

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1992

Сын: Филиппов Алексей

Отец ребёнка: Филиппов Александр

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