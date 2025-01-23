Филиппова (Грузнова) Люда
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1963
Отец: Грузнов Алексей
Мать: Грузнова (Иванова) Майя
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.12.1986
Муж: Филиппов Александр
г.Саратов
Рождение ребёнка
05.01.1990
Сын: Филиппов Юрий
Отец ребёнка: Филиппов Александр
Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1992
Сын: Филиппов Алексей
Отец ребёнка: Филиппов Александр