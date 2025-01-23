Павлова (Грузнова) Алла 09.10.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлова (Грузнова) Алла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1971

Отец: Грузнов Алексей

Мать: Грузнова (Иванова) Майя

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.04.1992

Муж: Павлов Василий

Зарайск, Зарайск, Московская область
Witnesses:Устименко Александр и Летугина Татьяна
Рождение ребёнка
24.02.1993

Сын: Павлов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
08.01.1995

Сын: Павлов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий

Рождение ребёнка
29.09.2005

Дочь: (Павлова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий

Рождение ребёнка
30.07.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Василий

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