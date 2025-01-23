Павлова (Грузнова) Алла
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1971
Отец: Грузнов Алексей
Мать: Грузнова (Иванова) Майя
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.04.1992
Муж: Павлов Василий
Witnesses:Устименко Александр и Летугина Татьяна
Рождение ребёнка
24.02.1993
Отец ребёнка: Павлов Василий
Рождение ребёнка
08.01.1995
Отец ребёнка: Павлов Василий
Рождение ребёнка
29.09.2005
Дочь: (Павлова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий
Рождение ребёнка
30.07.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Василий