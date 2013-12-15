Грузнов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1937
Дата смерти15.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грузнова (Иванова) Майя
Рождение ребёнка
30.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грузнова (Иванова) Майя
Рождение ребёнка
09.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грузнова (Иванова) Майя
Смерть
15.12.2013