Грузнов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузнов Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1937

Дата смерти

15.12.2013

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1937

Отец: Грузнов Михаил Федорович

Мать: Грузнова (Фоломеева) Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грузнова (Иванова) Майя

Рождение ребёнка
30.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грузнова (Иванова) Майя

Рождение ребёнка
09.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грузнова (Иванова) Майя

Смерть
15.12.2013

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