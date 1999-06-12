Грузнова (Фоломеева) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузнова (Фоломеева) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1910

Дата смерти

12.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1910

Отец: Фоломеев Петр

Мать: Фаломеева Февронья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грузнов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
05.12.1933

Дочь: Жилкевич (Грузнова) Антонина (Екатерина по паспорту) (Екатерина по паспорту)

Отец ребёнка: Грузнов Михаил Федорович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1937

Сын: Грузнов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Грузнов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Грузнов Анатолий

Отец ребёнка: Грузнов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
23.01.1946

Сын: Грузнов Владимир

Отец ребёнка: Грузнов Михаил Федорович

Смерть
12.06.1999
Зарайск, Зарайск, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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