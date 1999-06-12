Грузнова (Фоломеева) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1910
Дата смерти12.06.1999
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1910
Отец: Фоломеев Петр
Мать: Фаломеева Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1933
Дочь: Жилкевич (Грузнова) Антонина (Екатерина по паспорту) (Екатерина по паспорту)
Отец ребёнка: Грузнов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
21.03.1937
Сын: Грузнов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Грузнов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Грузнов Анатолий
Отец ребёнка: Грузнов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
23.01.1946
Сын: Грузнов Владимир
Отец ребёнка: Грузнов Михаил Федорович
Смерть
12.06.1999
Причина смерти: Естественная смерть/старость