Грузнов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузнов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1946

Отец: Грузнов Михаил Федорович

Мать: Грузнова (Фоломеева) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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