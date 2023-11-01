Грузнов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно