Грузнов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузнов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

?.05.2006

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Грузнов Михаил Федорович

Мать: Грузнова (Фоломеева) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1960

Сын: Грузнов Алексей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
?.05.2006
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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