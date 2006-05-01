Грузнов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти?.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.1960
Сын: Грузнов Алексей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
?.05.2006
Причина смерти: Естественная смерть/старость