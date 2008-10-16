Грузнов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузнов Алексей

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

09.08.1960

Дата смерти

16.10.2008

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1960

Отец: Грузнов Анатолий

Мать: скрыто настройками приватности

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.10.2008
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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