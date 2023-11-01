Петрова (Годунова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1910
Дата смерти04.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1910
Отец: Годунов Яков
Мать: (Годунова) Мартена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.05.1972
Похороны
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область