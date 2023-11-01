Петрова (Годунова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Годунова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1910

Дата смерти

04.05.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1910

Отец: Годунов Яков

Мать: (Годунова) Мартена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.05.1972
Похороны
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область

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