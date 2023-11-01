Белова (Годунова) Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Годунов Яков
Мать: (Годунова) Мартена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Белов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: Белов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Федор
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область