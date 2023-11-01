Белова (Годунова) Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелова (Годунова) Арина

Белова (Годунова) Арина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Годунов Яков

Мать: (Годунова) Мартена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Белов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: Белов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Федор

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.