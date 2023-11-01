Белов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Федор

Белов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Белова (Годунова) Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Мать ребёнка: Белова (Годунова) Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Годунова) Арина

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область

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