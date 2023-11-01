Белов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Белова (Годунова) Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Мать ребёнка: Белова (Годунова) Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова (Годунова) Арина
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область