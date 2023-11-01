Годунов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Годунов Яков
Мать: (Годунова) Мартена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Годунов Владимир
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Смерть
Неизвестно