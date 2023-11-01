Годунов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Годунов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1879 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Годунов Яков

Мать: (Годунова) Мартена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Годунов Владимир

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Смерть
Неизвестно

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