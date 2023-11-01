Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Годунов Владимир
Отец ребёнка: Годунов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Годунов Николай
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния