Курилина (Годунова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилина (Годунова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1879 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Годунов Яков

Мать: (Годунова) Мартена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курилин Сергей?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Курилин Сергей?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курилин Сергей?

Смерть
Неизвестно

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